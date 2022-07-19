Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle kullanma suyu dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle kullanma suyu dağıtıldı.
Çırkan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı.
Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.
Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, mahallede saatlerdir su kesintisi yaşanması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine su dağıttıklarını ifade etti.
Ünlü, vatandaşların bu durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.
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