Bodrum'da su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen buzağıyı itfaiye ekibi kurtardı.

Ortakent Yahşi Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 metrelik su kuyusundan buzağı sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Kuyuya inen itfaiye erinin halatla bağladığı buzağı vinç yardımıyla yukarıya çekildi.

Kurtarılan buzağının sahibi itfaiye ekibine teşekkür etti.



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