Bodrum'da sürüklenen 2 tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Karaada açıklarında 12 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının, durumu KEGM'e bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Tekne, ekipler tarafından yedeklenerek, Gümbet Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Bardakçı Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen başka bir tekne de "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya getirildi.

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