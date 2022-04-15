YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

15.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk oyunları ekibindeki çocukların gösterileri yerli ve yabancı tatilcilerin beğenisini topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Bodrum Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların desteğiyle, 15-22 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Bodrum Milta Marina-İskele Meydanı arasında bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı, gösteriler sunuldu. Halk oyunları ekibindeki çocukların yaptığı gösteriler beğeni topladı.

İskele Meydanı ile Feribot İskelesi arasında açılan stantlarda da el ürünleri sergilendi. Burada konaklama tesislerinin geleneksel lezzetlerden oluşan tadımları ile yöresel yemekler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Haftanın açılışına, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve tatilciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıKayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakEczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:12
İkindi
16:52
Akşam
19:48
Yatsı
21:07
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.