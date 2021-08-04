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Bodrum'daki orman yangınını yaşayanlar anlattı

04.08.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşiyle alevlere müdahale eden Gülşen Almaz: - "Kendi evimizi ve akrabalarımızın evini kurtardık ama bazı arkadaşlarımızın evi hasar gördü" - Sabri Almaz: - "Nerede bir ateş görürsek oralara ellerimizdeki kovalarla müdahale ettik. Yangının koya girmesini engelledik" - Evleri yanan Gizem Orhan: - "Bölgede araçlar yandı, evimiz yandı. Yaşadıklarımız çok kötüydü. Yangında can kaybının olmaması sevindirici"

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınını yaşayanlar, alevlere nasıl müdahale ettiklerini ve sonrasını anlattı.

Aşağı, Yukarı ile Taşlıyalı mahallelerinde söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ormanlık alan zarar gördü, bazı evler ve otomobiller yandı.

Taşlıyalı Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülşen Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark edince telaşla evlerinin etrafını ıslattıklarını söyledi.

Kendilerince önlem almaya çalıştıklarını aktaran Almaz, "Yangının buralara geleceğini düşünemedik. Yanacak malzemeleri topladık yangının bir anda nasıl geldiğini anlayamadık. Allah bize güç verdi, söndürdük. Kendi evimizi ve akrabalarımızın evini kurtardık ama bazı arkadaşlarımızın evi hasar gördü." dedi.

Sabri Almaz da yangının başladığı andan itibaren büyük mücadele ettiklerini dile getirdi.

- "Ellerimizdeki kovalarla müdahale ettik"

Kendi evini yanmaktan eşiyle yaptığı mücadele sonucu kurtardıklarını anlatan Almaz, "Nerede bir ateş görürsek, oralara ellerimizdeki kovalarla müdahale ettik. Yangının koya girmesini engelledik." ifadesini kullandı.

Gizem Orhan ise evlerinin tamamen yandığını, kimliği dahil bütün eşyalarının da kül olduğunu söyledi.

Çam ağaçlarından patlayan kozalakların geniş bir alanda yangına neden olduğunu vurgulayan Orhan, "Bölgede araçlar yandı, evimiz yandı. Yaşadıklarımız çok kötüydü. Yangında can kaybının olmaması sevindirici. Dumandan dolayı zor nefes alıp veriyorduk. Sevdiklerimize çok şükür bir şey olmadı. Bununla teselli oluyoruz." diye konuştu.

Melahat Orhan da her şeylerinin yangında yok olduğunu belirterek, "Bütün emeklerimiz evimiz yandı. Evimizin etrafındaki ağaçlarımı sulamaya devam ediyorum." dedi.

Öte yandan yetkililerce bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

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