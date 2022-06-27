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Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

27.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.U.M'nin 10 Mart'taki silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli H.İ.Ş'nin, daha önce imam nikahlıyla yaşadığı kadının erkek arkadaşı olan R.U.M'ye pusu kurdurduğu belirlendi.

Ekipler, H.İ.Ş. ile silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen K.S. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Bodrum silahlı saldırı

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