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Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti

08.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti

Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen, eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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