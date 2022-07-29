Bodrumspor, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Dejan Drazic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "OFK Belgrad'da profesyonel olan Sırp oyuncu, burada gösterdiği performansla İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Valladolid formaları giydi. Hızı ve atletizmi ile göze çarpan ve her iki kanatta da oynayan ofansif oyuncu, İspanya'dan sonra Slovakya (Slovan Bratislava), Polonya (Zaglebie Lubin) ve Macaristan (Honved) liglerinde de etkili performansı ile göze çarptı." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz