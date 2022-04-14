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Bodrum'un Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi doluluğa ulaştı

14.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: - "Mumcular Barajı Bodrum'a içme suyu temin eden önemli kaynaktan birisi. Mumcular ve Geyik Barajı'nda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Yaz aylarında bu iki barajdan Bodrum'a sağlanan istihkakın herhangi bir sorun yaşanmadan temin edileceğini düşünüyorum"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi doluluğa ulaştı.

Barajda geçen yıl eylülde yüzde 10'luk seviyelerin altına düşen barajdaki su seviyesi yağışlarla yeniden yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Mumcular Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 su yılında ülke genelinde Karadeniz ve Marmara bölgeleri haricinde şiddetli bir kuraklık söz konusu olduğunu söyledi.

Bu nedenle yağış miktarında ve karasal su kaynaklarında önemli bir azalma yaşandığını aktaran Özçelik, nisan itibarıyla bu durumun tersine döndüğünü, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Batı ve Güney Ege Bölgelerinde yağış miktarında geçmiş yıllara göre yüzde 25'lik artış olduğunu vurguladı.

Karasal su kaynaklarında ve yeraltı su kaynaklarında ciddi bir artış yaşandığını anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Mumcular Barajı Bodrum'a içme suyu temin eden önemli kaynaktan bir tanesi. Mumcular ve Geyik Barajı'nda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Yaz aylarında bu iki barajdan Bodrum'a sağlanan istihkakın herhangi bir sorun yaşanmadan temin edileceğini düşünüyorum. Geyik Barajı'nın da tamamen dolması ilave istihkakında kolaylıkla sağlanabileceği anlamına geliyor. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı Bodrum'da 250 ile 400 bin arasında bir nüfusa yetecek bir su miktarı. Yalnız bunun büyük bir kısmı iletim hattında kayboluyor. Biz bu fırsatı değerlendirerek gerek kentsel altyapımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım, yeni rezervuarları ve içme suyu kaynaklarını araştırmamız lazım."

Bodrum'un nüfusunun dinamik bir nüfus olduğuna işaret eden Özçelik, "İlçe nüfusu salgın sonrası 500 binlere ulaştı. Yaz aylarında ise 1,5 milyona çıktığı anlar söz konusu. Kentsel altyapımızı gerek iklim değişikliğinin etkilerine dayanıklı hale getirmemiz durumunda gerekse su kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz durumunda önümüzdeki yıllarda su temininden kaynaklı sorunların üstesinden geleceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Barajdaki su yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

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