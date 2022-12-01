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Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 20'lik seviyeye düştü

01.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan olan Mumcular Barajı'nın yüzde 20'lik seviyeye düştüğü bildirildi.

İlçenin yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi büyük ölçüde düştü. Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla yüzeye çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, büyük bölümü kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik Barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

Mumcular Barajı'nın su seviyesinin yüzde 20, Geyik Barajı'nda ise düşüşün yüzde 53 civarında olduğunu belirten Özçelik, "Bu durumun yaz aylarında ilçenin su ihtiyacını karşılamasından söz etmemiz mümkün değil. Bodrum'a ilave su kaynakları temin etmemiz gerekiyor. Kayıp kaçakların da önüne geçmemiz lazım." dedi.

Su kaynaklarının iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Bölgeye önümüzdeki aylarda gelecek yağışlar barajların dolmasında etkili olacaktır. İklim değişikliklerinin etkilerine bağlı olarak akış ve yağış rejiminde ciddi düzensizlikler söz konusu. Kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde yönetmemiz lazım. Yani, ilave su kaynaklarımızı temin etmek ve Bodrum'daki kayıp kaçak oranlarını aza indirmek için altyapıyı iyileştirmemiz gerekiyor. Uzun süreye yayılmış yağışlar bizim hem yer altı su kaynaklarımızı besleyecektir hem de barajlarımızı dolduracaktır. Ama kısa süreli şiddetli yağışlar özellikle kent merkezinde ciddi anlamda taşkınlara sebebiyet verecektir."

Su seviyesinin düştüğü baraj dron ile görüntülendi.

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Muğla Bodrum baraj içme suyu

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