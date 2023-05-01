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Boğa Boğa'nın yıldızı Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar! Beğeni yağdı

01.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift geçtiğimiz ay mutluluğa ‘Evet’ dedi. Şimdilerde 8 aylık hamile olan Funda Eryiğit karnı burnunda pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Boğa Boğa'nın yıldızı Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar! Beğeni yağdı

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkat çeken Funda Eryiğit, şimdilerde 8 aylık hamile.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Funda Eryiğit 3

Erkek bebek bekleyen Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz verdi. Funda Eryiğit, büyüyen karnı ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Funda Eryiğit 2

Hamile olduğunu öğrendikten sonra evlilik hazırlığı yapmaya başlayan oyuncu, geçtiğimiz ay yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturmuştu.

Funda Eryiğit

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