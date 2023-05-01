Boğa Boğa'nın yıldızı Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar! Beğeni yağdı

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkat çeken Funda Eryiğit, şimdilerde 8 aylık hamile.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Erkek bebek bekleyen Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz verdi. Funda Eryiğit, büyüyen karnı ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Hamile olduğunu öğrendikten sonra evlilik hazırlığı yapmaya başlayan oyuncu, geçtiğimiz ay yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturmuştu.