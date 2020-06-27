Boğa Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Boğa Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Boğa burçlarını bu ay çok büyük değişimler bekliyor. Enerji dolu yeni fırsatlar ve sürprizlerle geçireceğiniz bu ay 2020 yılında unutamayacağınız en güzel aylardan birisi olacak. Hayatınıza girecek yenilikler sizi bambaşka bir insan yapacak ve güzel enerjiler alacaksınız.
Bu aya planlı ve kariyer odaklı başladığınız zaman istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Eğer plan yapacak vaktiniz yoksa bir işe kalkışmayın. Özellikle çalıştığınız işlerde mutlaka planlı ve düzenli ilerlemeniz başarmanızın yarısı. Bu ay iş konusunda kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir ay olacak. Gerek ailenizle gerekse iş arkadaşlarınızla, bir ekip gibi ve planlı çalışmalar yaparsanız büyük kazımlar kapıda sizi bekliyor olacak. Bu ay boyunca alacağınız kararların dönüşümüne sizde şaşıracaksınız. Geliriniz bir anda artacak, farklı gelir kaynaklarınız olacak ve maddi olarak güvende hissedeceksiniz.
Bu ay sizi üzen kişilere yeter artık deyip, onlardan uzaklaşabilme cesaretini göstereceğiniz bir ay olacak. Bu kopmalar karşı tarafa sizin gibi değerli bir insanı kaybettirecek olsa da, siz bir süre üzülecek, hemen ardından güzel bir birlikteliğin başrolünde olacaksınız. Evli boğa burçları ise eşiyle olan bazı tartışmalardan dolayı sıkıntı yaşayacak. Bekar ve sevgilisi olmayan boğalar bu ay ilgi odağı olacak, beklemedikleri kişilerden enerji dolu dönüşler alacak.
Bu ay sağlığınızla ilgili bir sorun olmamasına rağmen vücudunuzda beğenmediğiniz yerler için estetik bir operasyon düşünebilirsiniz. Aslında sağlıklı beslenip, alkolü ya da sigarayı azaltsanız vücudunuz kendi kendini toparlayacak.
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