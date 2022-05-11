"Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından düzenlenen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreni, üniversitenin Güney Kampüsü Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

BÜ Elektroteknoloji Kulübü Başkanı Sefa Sağdıç, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sene 60. yaşını dolduran BUEC, 1962 yılında mühendisliğin ve teknolojinin çeşitli dallarını sevdirme amacıyla büyüklerimiz tarafından kuruldu. Bugün ise Boğaziçi'nin zengin sosyal ve kültürel ortamını oluşturan en önemli öğrenci kulüplerinden birisi. 1997 yılında ise IEEE Öğrenci kolu olarak global bir vizyon kazandı." dedi.

İklim krizi, nesli tükenen hayvanlar, çevre kirliliği ve yeşil enerji yoksunluğunun bilinen sorunlar olduğunu anlatan Sağdıç, bu krizleri ve problemleri çözme zamanın geldiğini dile getirdi.

Alanında bir ilk olan anlamlı ve prestijli Boğaziçi Çevre Ödülleri'nin yıllar boyu bu amaca hizmet etmesini dilediğini ifade eden Sağdıç, "Gerçekten katılımıyla, kapsamıyla ve değeriyle saygın bir ödül oldu. 58 bin 143 katılımcı oyunun yanı sıra jüri komitesinde yer alan değerli akademisyenlere, çevre araştırmacılarına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Gecede, 15 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende, Yılın En Yeşil Kampüse Sahip Şirketi Siemens, Yılın Çevreci Start-Up'ı Köstebek Elektronik Atık Toplama, Yılın Çevreci Sivil Toplum Kuruluşu TEMA, Atık Yönetimini En İyi Yapan Şirket TUSAŞ seçildi.

Ayrıca, Biyoenerjiyi En İyi Kullanan Şirket ödülüne ITC Türkiye, Yılın Çevreci Ünlüsü ödülüne MaNga, Yılın Çevreci Ürünü ödülüne SuCo, Yılın En Çevreci Mobil Uygulaması ödülüne İşCep ve Yılın Çevreci Markası ödülüne Eti layık görüldü.

Törende Yılın Çevre Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi, Yılın Yenilenebilir Enerji Şirketi EnerjiSa Üretim, Yılın Çevreci Yerel Yönetimi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yılın Geri Dönüşüm Projesi Şişecam (Cam Yeniden Cam) ve Yılın Çevreci Otomobil Markası Volvo seçildi.

BUEC Teşvik Ödülü Eskişehir Fatih Fen Lisesi’ne verilirken, Yılın Çevreci Medya Kurumu ödülüne NTV layık görüldü.

BUEC Özel Ödülü Fazıl Say'a verildi. Törene babasının vefatı nedeniyle katılamadığı belirtilen Fazıl Say'ın teşekkürlerini ilettiği görüntülü video mesajı gösterildi.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

