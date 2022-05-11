YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerini buldu

"Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerini buldu

11.05.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından düzenlenen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreni, üniversitenin Güney Kampüsü Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

BÜ Elektroteknoloji Kulübü Başkanı Sefa Sağdıç, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sene 60. yaşını dolduran BUEC, 1962 yılında mühendisliğin ve teknolojinin çeşitli dallarını sevdirme amacıyla büyüklerimiz tarafından kuruldu. Bugün ise Boğaziçi'nin zengin sosyal ve kültürel ortamını oluşturan en önemli öğrenci kulüplerinden birisi. 1997 yılında ise IEEE Öğrenci kolu olarak global bir vizyon kazandı." dedi.

İklim krizi, nesli tükenen hayvanlar, çevre kirliliği ve yeşil enerji yoksunluğunun bilinen sorunlar olduğunu anlatan Sağdıç, bu krizleri ve problemleri çözme zamanın geldiğini dile getirdi.

Alanında bir ilk olan anlamlı ve prestijli Boğaziçi Çevre Ödülleri'nin yıllar boyu bu amaca hizmet etmesini dilediğini ifade eden Sağdıç, "Gerçekten katılımıyla, kapsamıyla ve değeriyle saygın bir ödül oldu. 58 bin 143 katılımcı oyunun yanı sıra jüri komitesinde yer alan değerli akademisyenlere, çevre araştırmacılarına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Gecede, 15 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende, Yılın En Yeşil Kampüse Sahip Şirketi Siemens, Yılın Çevreci Start-Up'ı Köstebek Elektronik Atık Toplama, Yılın Çevreci Sivil Toplum Kuruluşu TEMA, Atık Yönetimini En İyi Yapan Şirket TUSAŞ seçildi.

Ayrıca, Biyoenerjiyi En İyi Kullanan Şirket ödülüne ITC Türkiye, Yılın Çevreci Ünlüsü ödülüne MaNga, Yılın Çevreci Ürünü ödülüne SuCo, Yılın En Çevreci Mobil Uygulaması ödülüne İşCep ve Yılın Çevreci Markası ödülüne Eti layık görüldü.

Törende Yılın Çevre Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi, Yılın Yenilenebilir Enerji Şirketi EnerjiSa Üretim, Yılın Çevreci Yerel Yönetimi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yılın Geri Dönüşüm Projesi Şişecam (Cam Yeniden Cam) ve Yılın Çevreci Otomobil Markası Volvo seçildi.

BUEC Teşvik Ödülü Eskişehir Fatih Fen Lisesi’ne verilirken, Yılın Çevreci Medya Kurumu ödülüne NTV layık görüldü.

BUEC Özel Ödülü Fazıl Say'a verildi. Törene babasının vefatı nedeniyle katılamadığı belirtilen Fazıl Say'ın teşekkürlerini ilettiği görüntülü video mesajı gösterildi.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulunduAntalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:06
İkindi
17:00
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.