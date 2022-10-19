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Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı ilk mütevelli heyeti toplantısını yaptı

19.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı ilk mütevelli heyeti toplantısını yaptı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesinin akademik ve kurumsal gelişimine hizmet edecek altyapı, insan kaynağı ve araştırma-geliştirme yatırımlarını desteklemek amacıyla mezunları tarafından kurulan Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), ilk mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2022'de kurulan BUVAKIF'ın Adile Sultan Sarayında düzenlenen toplantısında yaklaşık 50 mütevelli heyeti üyesi hazır bulundu.

BUVAKIF Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya vakfın kurucuları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Başkanı Fehim Paluluoğlu katıldı.

Vakfın kuruluş süreci, stratejik planı ve faaliyet planlarının değerlendirildiği toplantıda, BUVAKIF mütevellisinin Boğaziçi Üniversitesi'nin geleceğine yapılacak yatırımlar konusundaki fikir birliği ve kararlılığına vurgu yapıldı.

BUVAKIF Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Fehim Paluluoğlu, vakfın planladığı öncelikli faaliyetlere değinerek, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilere sağlanması hedeflenen ihtiyaç ve yemek bursları ile proje destek fonu planlarından bahsetti.

Boğaziçi mezunlarının, öğrencilerin yaşam kalitesini arttırmak konusunda sorumluluğu sonuna kadar alacağına inandığını ifade eden Paluluoğlu, Boğaziçi öğrencilerinin barınma soruna çözüm bulmanın önemini vurguladı. Paluluoğlu, vakfın yurt projeleri konusunda mütevelli heyetini de bilgilendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vakıfların tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olduğunu, BUVAKIF'ın üniversiteyi destekleyecek önemli bir kurum olacağını ve Boğaziçi'ne güç katacağını belirtti.

İnci, BUVAKIF'ın üniversiteye önemli kazanımlar sağlamayı, öğrenciler ile akademisyenleri desteklemeyi hedeflediğini kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte 60 üniversitede eğitim gören gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasının ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğrencilerin İstanbul şartlarında en iyi koşullarda eğitim görmesinin önemine işaret ederek, "Boğaziçi gibi değerli bir kurumda gözümüzün bebeği gençlerimizi geleceğe en hayırlı şekilde hazırlamak için kurulan BUVAKIF'ın başarılı işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ise vakıf geleneğinin toplumsal hizmetler için önemli olduğunu anlattı.

BUVAKIF mütevelli heyeti toplantısı, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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