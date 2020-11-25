Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta

Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'a transfer oldu. NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 28 yaşındaki Sırp basketbolcunun Atlanta Hawks ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
ABD basını, Hawks'ın Bogdanovic'e 4 yıl için 72 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü.
2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, geçen sezon Sacramento Kings'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
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