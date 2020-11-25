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Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta

NBA HABERLERİ  | 25.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna kattı.

Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta

Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'a transfer oldu. NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 28 yaşındaki Sırp basketbolcunun Atlanta Hawks ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

ABD basını, Hawks'ın Bogdanovic'e 4 yıl için 72 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, geçen sezon Sacramento Kings'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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