12 Dev Adam'ın yeni hocası Orhun Ene

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



