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12 Dev Adam'ın yeni hocası Orhun Ene

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

12 Dev Adam'ın yeni hocası Orhun Ene

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
başantrenörle olcak iş değil ülke olarak doğru düzgün basketbolcu yetistiremiyoruz
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