Bogdan Stancu: "Türkiye soğukkanlı ve ofansif oynamayı seviyor"

Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Bogdan Stancu, Türkiye’nin soğukkanlı, ofansif oynamayı seven ve her an oyunun gidişatını değiştirebilecek futbolculara sahip bir takım olduğunu söyledi. Stancu ayrıca, Romanya’nın en büyük avantajlarından birinin Türk futbolunu yakından tanıyan Teknik Direktör Mircea Lucescu olduğunu da belirtti.

Romanya Milli Takımı ile çıktığı 53 maçta 14 gol, 5 asiste imza atan ve bir dönem Türkiye’de Galatasaray, Orduspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Eyüspor formaları da giymiş olan eski futbolcu Bogdan Stancu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe akşamı Beşiktaş Park’ta oynanacak Türkiye - Romanya maçını İHA muhabirine değerlendirdi.

"TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

Türkiye’de harika zamanlar geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Stancu, "Kendimi evimde gibi hissettim, Türk insanını seviyorum. Yemekler ve futbol seviyesi çok iyiydi. Güzel bir ülke. Dünya Kupası’na gitmek için birbirimize karşı oynamak zorunda olmamız çok talihsizce. Ancak damarlarımda Romen kanı akıyor; Romanya’nın kazanmasını ve ABD’deki Dünya Kupası’na gitmesini görmek isterim" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU, TÜRK FUTBOLUNU VE OYUNCULARI ÇOK İYİ TANIYOR"

Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Türk futbolunu çok yakından tanıdığını ve bunun da milli takım için büyük bir avantaj sağladığını belirterek, "Takımda bazı değişimlerin yaşandığı bir dönemdi, her takımda zaman zaman böyle şeyler olur. Kadro şu an iyi görünüyor. Savaşmaya hazır. Takımın başında Lucescu’nun bulunması da büyük bir avantaj diyebilirim. Türk futbolunu ve oyuncuları çok iyi tanıyor. Böyle bir maça nasıl hazırlanılması gerektiğini tam olarak bildiğine eminim" cümlelerine yer verdi.

"ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU EN ETKİLİ SİMLER"

Türkiye Milli Takımı’nın oyun tarzını beğendiğini söyleyen Stancu, ay-yıldızlıların her an oyunu değiştirebileceğinin de altını çizdi. Eski futbolcu, "Kaliteliler, soğukkanlılar ve ofansif oynamayı seviyorlar. Ayrıca iyi de bir antrenörleri var. Oyunu değiştirme kapasitesine sahipler, buna şüphe yok. Türkiye’nin her zaman yetenekli genç oyuncuları olmuştur. Şu an Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu en etkili simler. Romanya’nın da yetenekli genç oyuncuları var. Elbette kaliteli oyunculara sahip olduğunuzda oyun seviyesi çok gelişiyor" diye konuştu.

Bogdan Stacu, bu tarz rövanşı olmayan maçlarda galibiyet anahtarının tüm oyuncuların yüzde 100’üyle mücadele etmesi, motive olması ve birbirleri için savaşması olduğunu aktardı.

"TÜRK TARAFTARLARIN OLUŞTURDUKLARI MUAZZAM ATMOSFERİ BİLİYORUM"

Stancu, Türkiye’de oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çekti ancak Romanya Milli Takımı’nın bu baskının üstesinden gelebileceğini vurguladı. Eski Rumen oyuncu, "Türk taraftarlarını ve böyle maçlarda oluşturdukları o muazzam atmosferi biliyorum. Bu bir avantaj ancak Romanya Milli Takımı bu baskıyla başa çıkabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

