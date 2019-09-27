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Boğulma tehlikesini artırıp ölüm saçıyorlar! En tehlikeli 12 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Besinler ne yazık ki her zaman vücudumuza yarar sağlamıyor. Uzmanlar, aileleri beslenme konusunda ciddi bir şekilde uyarıyor. Çünkü kimi besinler çocuklarda boğulma riskine yol açabiliyor. Boğulma riskine yol açan besinler nelerdir? diyorsanız, sizi şöyle alalım. İşte çocuklar için zararlı olabilecek ölümcül besinler.

Sağlık deposu olarak bildiğimiz bazı besinler, çocuklar üzerinde tehlike saçabiliyor.
Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar bu riske çok daha yakınlar. Çocukların sağlıklı ve doğru bir şekilde beslenmeleri için yedikleri besinlerin kuru ve sert olmamaları gerekiyor.

TAM TIKANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nefes alamaz.
Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
Konuşamaz.
Rengi morarmıştır.

KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Öksürür.
Nefes alabilir.
Konuşabilir.
Bu durumda hastaya dokunulmaz, arkasında durulur, öksürmeye teşvik edilir,
öncelikle bulunduğu pozisyonda bırakılır,
Solunum ve öksürük zayıflıyorsa ya da kaybolursa ve morarma saptanırsa derhal
girişimde bulunulmalıdır,
Belirgin bir yabancı cisim, yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa
bunlar yerinden çıkarılır.
Eğer yabancı cisim görülemiyorsa ve hastanın durumu kötüye gidiyorsa tam
tıkanmada anlatılan uygulamalara başlanır.

Çocuklar için boğulma riski taşıyan 12 besin ise şöyle...

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sağlık ve beslenme boğulma riskine neden olan besinler tıkanma belirtileri

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