Bokele'nin kaderi sadece 3 dakikada değişti! Beşiktaş karşısında önce üzüntüyü, sonra sevinci yaşadı

Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi sahasında ağırladı. Mücadeleye kalesinde gördüğü gollerle kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de Malcom Bokele, maça damgasını vurdu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Henüz maçın 3. dakikasında Beşiktaş, taraftarı önünde Svensson’un açtığı ortada Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 öne geçti.

ÖNCE KENDİ KALESİNE

Maçta dakikalar 9'u gösterdiğinde sahalarda ender görülebilecek bir pozisyon yaşandı. Göztepe kalecisi Lis, savunma arkasına atılan topta kalesinden açılarak uzaklaştırmak istedi. Ancak takım arkadaşı Bokele'ye çarpan top direkt olarak ağlara gitti ve maçta skor 2-0'a geldi.

SONRA BEŞİKTAŞ AĞLARINA

Bu golden sadece 3 dakika sonra Göztepe korner kullandı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda Heliton'un kafası üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu tamamlayan Bokele, topu kafayla Beşiktaş ağlarına gönderdi.