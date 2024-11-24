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Bokele'nin kaderi sadece 3 dakikada değişti! Beşiktaş karşısında önce üzüntüyü, sonra sevinci yaşadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 19:32
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, milli ara dönüşü sahasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, gollerle başladı. İlk 13 dakikada 3 gol kaydedildi. Göztepe'den Malcom Bokele, önce kendi ağlarına topu gönderdi, ardından sadece 3 dakika sonra Beşiktaş’ın ağlarını sarstı.

Bokele'nin kaderi sadece 3 dakikada değişti! Beşiktaş karşısında önce üzüntüyü, sonra sevinci yaşadı

Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi sahasında ağırladı. Mücadeleye kalesinde gördüğü gollerle kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de Malcom Bokele, maça damgasını vurdu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Henüz maçın 3. dakikasında Beşiktaş, taraftarı önünde Svensson’un açtığı ortada Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 öne geçti.

ÖNCE KENDİ KALESİNE

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Maçta dakikalar 9'u gösterdiğinde sahalarda ender görülebilecek bir pozisyon yaşandı. Göztepe kalecisi Lis, savunma arkasına atılan topta kalesinden açılarak uzaklaştırmak istedi. Ancak takım arkadaşı Bokele'ye çarpan top direkt olarak ağlara gitti ve maçta skor 2-0'a geldi.

SONRA BEŞİKTAŞ AĞLARINA

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Bu golden sadece 3 dakika sonra Göztepe korner kullandı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda Heliton'un kafası üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu tamamlayan Bokele, topu kafayla Beşiktaş ağlarına gönderdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 İY
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 2
Göztepe Göztepe

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Göztepe beşiktaş Trendyol Süper Lig
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