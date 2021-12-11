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Boks ve halter Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılıyor mu? Türkiye için kötü haber

11.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), spor dünyasını sarsacak bir karara imza attı. IOC'den yapılan açıklamayla boks, halter ve modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programına dahil edilmedi. Bu branşlar yerine sörf, kaykay ve sportif tırmanış oyunlar arasına dahil edilecek. Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazanmıştı.

Boks ve halter Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılıyor mu? Türkiye için kötü haber

Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halteri programdan kaldırmaya karar verdi. Listede ayrıca modern pentatlon da var. Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC), yapılan açıklamada, bu üç spor branşını yöneten uluslararası federasyonlara yönelik dopingle mücadele, şeffaf yönetim ve finansal kriz gibi konularda endişelerin devam ettiği, bu nedenle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programına alınmadıkları kaydedildi.

Bu karar, boks, halter ve modern pentatlonun Los Angeles Olimpiyatları'nda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu üç branş, oyunların programına girmek isteyen diğer spor dallarıyla birlikte 2028'de yer almak için mücadele edecek.

Los Angeles programına kaykay, sörf ve spor tırmanışını ekleyen IOC'nin takvimi 2023 yılında kesinleştirmesi bekleniyor.

Halter 1896, boks 1904 ve modern pentatlon 1912 yılında olimpiyat programına girmişti.

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU EFSANESİ

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında ilk madalyasını 1988'de Seul'deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu'nun muhteşem başarısıyla kazandı.

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Süleymanoğlu, Türkiye'ye halter Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı. Eski milli sporcu Seul'un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da da altın madalyaya uzandı.

Türkiye'ye halter branşında Naim Süleymanoğlu dışında Halil Mutlu 3 altın, Nurcan Taylan 1 altın, Taner Sağır 1 altın, Daniyar İsmayilov gümüş, Reyhan Arabacıoğlu ve Sedat Artuç bronz madalya kazandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ'DEN TOKYO 2020'DE ALTIN MADALYA

Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli ile kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.

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Yakup Kılıç bronz, Atagün Yalçınkaya ve Malik Beyleroğlu gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

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