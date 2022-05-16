Boksör Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

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BOKSÖR MUSA ASKAN YAMAK KİMDİR?

Musa Askan Yamak, Giresun’un Alucra ilçesindendir. Ünlü boksör Almasnysa'da yaşıyordu.

36 yaşındaki Musa Askan'ın, Almanya’nın Münih kentindeki +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirdi.

MUSA ASKAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Musa Askan Yamak kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUSA ASKAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Boksör Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.



