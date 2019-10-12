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Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.

Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de finale çıktı.

69 kilo yarı final müsabakasında ev sahibi Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı. Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya mücadelesi verecek.


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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Rusya Busenaz Sürmeneli

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