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Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Ekmek ve şeker açıklamaları ile gündemden düşmeyen Canan Karatay bu sefer 'yiyin' dedi. Pastırmanın her halinin sağlıklı olduğuna dikkat çeken Karatay "Bol bol yiyin diyemem, çünkü çok pahalı" şeklinde konuştu.

Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...

Kayseri 2. Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair söyleşide bulundu. Kayseri'nin ünlü yiyeceği pastırmanın, doğal olmak kaydıyla en sağlıklı besin olduğunu kaydeden Karatay, son yıllarda daha hızlı olması için pastırmaya nitrat katıldığını duyduğunu ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getirdi.

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Duydum, çok üzüldüm:

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Doğal olan pastırmanın insan vücudunun ihtiyaç duyduğu protein ve yağı dengeli biçimde barındırdığını belirten Karatay, kesesi müsait olan için pastırmanın bol bol tüketilmesini önerdi. Karatay, şunları söyledi:

"Birkaç yıldır pastırmaya nitrat katıldığını duydum, çok üzüldüm. Lütfen geleneklerimizden çok uzaklaşmayalım. Bin 500 kazanacağımıza, 500 kazanalım. Eti ihtiyacı olduğu ısıda kurutarak yiyelim. Yapılışını hızlandırmayalım, aç gözlülük yapmayalım.

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Pastırma en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana.İnsan vücudu protein ve yağdan oluşur. Protein ve hayvansal yağın insan vücuduna dengeli olarak girmesi lazım. Protein 3 ise yağ da 1 olmalıdır. Onun için yağlı kırmızı et tüketmeliyiz. Pastırma protein ve yağın dengeli olduğu bir besindir.

Nasıl isterseniz öyle yiyin; bir gün pastırmalı yumurta yersiniz, bir gün pastırmanın yanında yeşillik yersiniz. Ama tüketmekten korkmayın. Bol bol yiyin diyemem, çok pahalı"


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