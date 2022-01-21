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Bol vitaminli öğünler için: 3 farklı ton balıklı tarif

21.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ton balığı hem ülkemizde hem tüm dünyada sevilerek yenilen muhteşem bir protein kaynağı! Bol limon ve zeytinyağı eşliğinde tüketildiği gibi pek çok tarifte de kullanılabilen ton balığı, özellikle sporcuların ve kas kütlesini artırmak isteyenlerin gözdesi. Sandviçten pizzalara, salatalardan makarnalara kadar aroma artıran ve besleyiciliği yükselten ton balıklı tariflere birlikte bakalım...

Bol vitaminli öğünler için: 3 farklı ton balıklı tarif

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller, yüksek protein değerleri sayesinde çok tercih edilen ton balığını yalnızca salata yaparken kullanmaktan sıkılanlar için 3 farklı tarif önerimiz bulunuyor. Her daim elinizin altında bulunan, kolayca yemeye hazır ton balığından nasıl farklı lezzetler elde edebilirsiniz? Köftesinden pizzasına kadar işte size ton balıklı tarifler.

TON BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 küçük kutu ton balığı

  • 1 soğan rendesi

  • 1 tutam dereotu

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 diş sarımsak

  • 2 dilim bayat ekmek içi

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 5 çorba kaşığı galeta unu

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Bir yoğurma kabının içerisine suyunu ve yağını süzdüğünüz ton balıklarını alın.

  • Üzerine yumurta, doğranmış yeşillikler, baharatlar, soğan ve sarımsakları alın.

  • Ardından bayat ekmek içleri ve galeta ununu da ekleyin.

  • İyi bir şekilde yoğurun ve ellerinizi ıslatarak istediğiniz gibi köfte şekilleri verin.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin ve 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

TON BALIKLI WRAP TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 1 çorba kaşığı nar ekşisi

  • 2 adet küçük kutu ton balığı

  • 2 çorba kaşığı mayonez

  • 1-2 dal roka

  • 1-2 dal maydanoz

  • 2 adet havuç

  • 2 yaprak marul

HAZIRLANIŞI

  • Havucu rendeleyin.

  • Mayonez, ton balığı ve havuçları karıştırın.

  • Tortilla ekmeğini tezgahınızın üzerine alın ve yıkadığınız 2 adet marul yaprağını yerleştirin.

  • Ton balıklı harcı bıçak yardımı ile marulların üzerine sürün.

  • Son olarak yıkanan roka ve maydanozları da ekleyin. Üzerine nar ekşisini de döküp dürüm yapın.

  • Ortadan ikiye kesin ve servis edin.

TON BALIKLI PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kutu ton balığı

  • 1 çorba kaşığı salça

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta

  • Karabiber

  • Tuz

  • Kekik

  • Rendelenmiş kaşar

HAZIRLANIŞI

  • Ton balığını bir kaseye alın.

  • Üzerine yumurta ve tuz koyup karıştırın.

  • Fırın kağıdı serili tepsiye yerleştirin ve elinizle şekil verin.

  • Zeytinyağı, domates salçası ve baharatları bir kaba alıp çırpın.

  • Sosu ton balıklı tabanın üzerine sürün.

  • Üzerine kaşar rendesi ekleyin ve 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.


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