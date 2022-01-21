Bol vitaminli öğünler için: 3 farklı ton balıklı tarif

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller, yüksek protein değerleri sayesinde çok tercih edilen ton balığını yalnızca salata yaparken kullanmaktan sıkılanlar için 3 farklı tarif önerimiz bulunuyor. Her daim elinizin altında bulunan, kolayca yemeye hazır ton balığından nasıl farklı lezzetler elde edebilirsiniz? Köftesinden pizzasına kadar işte size ton balıklı tarifler.
MALZEMELER
4 küçük kutu ton balığı
1 soğan rendesi
1 tutam dereotu
1 tutam maydanoz
1 diş sarımsak
2 dilim bayat ekmek içi
1 yumurta
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
5 çorba kaşığı galeta unu
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
HAZIRLANIŞI
Bir yoğurma kabının içerisine suyunu ve yağını süzdüğünüz ton balıklarını alın.
Üzerine yumurta, doğranmış yeşillikler, baharatlar, soğan ve sarımsakları alın.
Ardından bayat ekmek içleri ve galeta ununu da ekleyin.
İyi bir şekilde yoğurun ve ellerinizi ıslatarak istediğiniz gibi köfte şekilleri verin.
MALZEMELER
2 adet tortilla ekmeği
1 çorba kaşığı nar ekşisi
2 adet küçük kutu ton balığı
2 çorba kaşığı mayonez
1-2 dal roka
1-2 dal maydanoz
2 adet havuç
HAZIRLANIŞI
Havucu rendeleyin.
Mayonez, ton balığı ve havuçları karıştırın.
Tortilla ekmeğini tezgahınızın üzerine alın ve yıkadığınız 2 adet marul yaprağını yerleştirin.
Ton balıklı harcı bıçak yardımı ile marulların üzerine sürün.
Son olarak yıkanan roka ve maydanozları da ekleyin. Üzerine nar ekşisini de döküp dürüm yapın.
MALZEMELER
1 kutu ton balığı
1 çorba kaşığı salça
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 yumurta
Karabiber
Tuz
Kekik
HAZIRLANIŞI
Ton balığını bir kaseye alın.
Üzerine yumurta ve tuz koyup karıştırın.
Fırın kağıdı serili tepsiye yerleştirin ve elinizle şekil verin.
Zeytinyağı, domates salçası ve baharatları bir kaba alıp çırpın.
Sosu ton balıklı tabanın üzerine sürün.
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