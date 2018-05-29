Bölgenin şifa kaynağı: Kilosu 100 TL

"Çileğin taliplisi çok"

Çilekleri dağdan toplayan bölge halkı genellikle ürünün reçelini tüketiyorlar. Artan organik dağ çileklerini ise yol kenarında 100 TL'ye satıyorlar. Kilogram fiyatının yüksek olmasına rağmen talebin çok olduğunu belirten yerliler, bir günde maksimum 2 kilogram civarında toplayabiliyorlar. Yani, ürün az talep ise çok :)

Faydaları nelerdir?

Çok güçlü bir vitamin deposudur.

Sivilcelere ve aknelere karşı iyi gelmektedir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Mide rahatsızlıklarına birebirdir. Dağçileğini kaynatıp suyunu içmeleri önerilir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Romatizma ağrılarını azaltır.