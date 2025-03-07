Bolivya'da sahte kimlik skandalı! Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu Daha sonrasında...

Güney Amerika'da dünya futbolunu derinden sarsan, akıllara durgunluk veren yeni bir skandal yaşandı.

25 YAŞINDAYMIŞ

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolculuk yaptığı ve asıl adının Diego Montano olduğu, yaşının da iddia ettiği gibi 20 değil 25 olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI!

Yaklaşık 4 yıl önce, ölen kardeşinin kimliğiyle Club Aurora alt yapısına kayıt yaptıran Montano, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda sergilediği performansın ardından Bolivya Milli Takımı'nın Şili ve Venezuela ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Club Aurora'nın A takımında 30 resmi maça çıkan Montano, 9 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.