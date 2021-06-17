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Bologna'dan Pelkas'a 5 milyon euro

17.06.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bologna, Dimitris Pelkas için Fenerbahçe'ye 5.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Corriere di Bologna gazetesine göre Fenerbahçe'nin talebi 1.5 milyon euro daha yüksek...

Bologna'dan Pelkas'a 5 milyon euro

İtalya Serie A kulüplerinden Bologna, Dimitris Pelkas için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.

Corriere di Bologna'da yer alan habere göre; Bologna, Pelkas için Fenerbahçe 5.5 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe'nin cevabı ise 7 milyon euro oldu.

Bologna'nın aradaki farkı düşürmeye çalışacağı ancak teklif yaptığı hücum oyuncuları arasında en uygun fiyatlı ismin de Pelkas olduğu belirtildi.

SABATINI BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Pelkas ile aynı bölgede oynayan Riccardo Orsolini için Torino ve Lazio ile görüşen Bologna'nın 15 milyon euro'ya bu satışı yapmayı amaçladığı ve buradan gelecek parayla Pelkas transferine nokta koymayı istediği de vurgulandı.

Daha önce Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı Roma'ya transfer eden ve şu an Bologna'da sportif direktörlük görevini yürüten Walter Sabatini'nin Pelkas transferinde istekli olduğu ve Yunan oyuncunun katkı vereceğine çok inandığının da altı çizildi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAYI VAR

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.9 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiği Pelkas, bu sezon sarı laciverli formayla 34 maça çıkıp 8 gol atıp 8 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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