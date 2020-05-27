SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

İTALYA HABERLERİ  | 27.05.2020 20:12 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna’nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.

Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımdaki son testler doğrultusunda, teknik heyetten bir kişide Kovid-19 olmasından şüphelenildiği belirtildi.Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Kovid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.Bologna, Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve ciddi şekilde etkilenen İtalya'da, sıkı karantina tedbirlerinin ilk kez gevşetildiği 4 Mayıs'tan sonra bireysel idmanları başlatan ilk takımlardan biri olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Sezonu kapattı mı? Açıklama geldi...Sezonu kapattı mı? Açıklama geldi...
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!

Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

İtalya'da koronavirüs krizi!

Avrupa devleri Robin Gosens için transfer yarışına girdi

Avrupa devlerinin transfer yarışı

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

Aralarından su sızmıyor! İşte son paylaşımları...

Aşil tendonu koptu denilen Ibrahimovic için Milan'dan açıklama

Sezonu kapattı mı? Açıklama geldi...

Ronaldo ayaklarıyla basket attı

Ayakla basket atılır mı? Ronaldo bunu da yaptı!

Roma'nın genç oyuncusu Joseph Perfection hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.