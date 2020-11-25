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Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? İşte MasterChef bolognese soslu tagliatelle tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Metin Yamaner Metin Yamaner 25.11.2020 02:56 | Son Güncelleme:
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Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? İşte MasterChef bolognese soslu tagliatelle tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Bolognese soslu tagliatelle yemeği MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım'da yayınlanan son bölümde, yarışmacılardan istenen makarna menüsünde yer aldı. MasterChef'te yarışmacılar bolognese soslu tagliatelle yemeğini en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Peki bolognese soslu tagliatelle tarifi nedir? Bolognese soslu tagliatelle nasıl yapılır? İşte MasterChef bolognese soslu tagliatelle tarifi ve malzemeleri.

MasterChef son bölümdeki ödül oyununde konsept makarna olarak belirlendi. Yarışmacılardan istenen menüde bolognese soslu tagliatelle de yer aldı. MasterChef'in izleyicileri ise bolognese soslu tagliatelle'nin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte bolognese soslu tagliatelle tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 orta boy soğan, küçük küpler halinde doğranmış

2 çorba kaşığı (30ml) zeytinyağı

1 havuç, küçük küpler halinde doğranmış

1 kereviz sapı, küçük küpler halinde doğranmış

1 diş sarımsak, ince doğranmış

2 dal taze kekik, yaprakları ayıklanmış

300 gr dana kıyma, orta yağlı

2 çorba kaşığı (30ml) domates salçası

½ su bardağı (125 ml) et suyu

¼ su bardağı (62ml) kırmızı şarap ( opsiyonel )

½ su bardağı (125ml) süt

1 paket Taglietelle makarna

Toz Parmesan

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BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE TARİFİ

Orta büyüklükte bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Küçük küpler halinde doğranmış soğanı tencereye ilave edin ve 4-5 dakika orta ateşte soteleyin. Havuç ve kereviz saplarını ilave edin ve 4-5 dakika daha sotelemeye devam edin. Sarımsağı ilave edip bir dakika daha sotelemeye devam edin. Kıymayı sebze karışımına ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve iki dakika kadar kavurmaya devam edin. Kullanıyorsanız kırmızı şarabı ekleyip tencerenin dibini kazıyarak çektirin. Ocağı kısın, sütü ilave edin ve aralıklı olarak karıştırarak 40 dakika kadar pişmeye bırakın. Bolonez sos suyunu çektikçe üzerine et suyundan ilave ederek karıştırın.

Makarnayı paket üzerindeki talimatlara uyarak ‘al dente’ haşlayın. Makarna suyundan ½ bardak kenara ayırın. Süzdüğünüz makarnayı ayırdığınız suyla birlikte sosa ilave edin. Kısık ateşte sos ve makarna iyice karışana ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis edin

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