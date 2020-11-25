Orman meyveli tart nasıl yapılır? Orman meyveli tart tarifi nedir? İşte MasterChef orman meyveli tart tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yapılan rman meyveli tart ödül oyununa damga vuran tarif oldu. MasterChef'te ödül oyununun ikinci turunda yarışmacılar bireysel olarak orman meyveli tart için uğraş verdi. İşte orman meyveli tart tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası. ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Kreması için: 3 su bardağı süt 3 adet yumurta sarısı 3/4 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı mısır nişastası 1 adet çubuk vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı Tart hamuru için: 2 adet yumurta sarısı 150 gram soğuk tereyağı 1/2 su bardağı pudra şekeri 1/4 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı soğuk su 2 su bardağı un Üzeri için: 300 gram karışık kırmızı orman meyvesi (yaban mersini, ahududu) 2 yemek kaşığı pudra şekeri Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri ORMAN MEYVELİ TART TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR? Piştiğinde hamurun çatlamaması ve tereyağının elinizin ısısıyla erimemesi için tart hamurunu kısa sürede toparlamaya çalışın, çok fazla yoğurmayın. Hamuru, kullanacağınız tart kalıbının çapından 1-2 cm. büyük olacak şekilde açmaya özen gösterin. Kullandığınız unun yoğunluğuna göre unu 1/4 su bardağı kadar azaltıp, arttırabilirsiniz.

Tart hamurunu fırınlamadan önce bir çatalın ucu yardımıyla birkaç yerinden delin. Eşit oranda kabarması ve pişmesi için üzerini yağlı kağıt üzerine aldığınız kuru baklagillerle örtüp fırınlayın. ORMAN MEYVELİ TART NASIL YAPILIR? Tart hamurunu hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu mutfak robotu ya da miksere alıp hamur yoğurma aparatıyla karıştırın. Küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar katıp karıştırma işlemini sürdürün. Son olarak yumurta sarıları ve soğuk suyu katıp bir parça daha karıştırmaya devam edin. Tahta bir kaşıkla toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Tartın kremasını hazırlamak için; derin bir kaba aldığınız yumurta sarılarını toz şeker ve mısır nişastası ilavesiyle çırpın. Toz şeker taneleri erimiş ve karışımın rengi beyaza dönük olmalı. Ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğunun iç kısmında kalan çekirdekli kısmını sivri bir bıçağın ucu ile kazıyın. Soğuk sütü küçük bir tencereye aktarın. Elde ettiğiniz vanilya özü ile kısık ateşte kaynatın.