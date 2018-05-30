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Bolt yeniden sahalara dönüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

Dünya rekortmeni eski sprinter Usain Bolt, Norveç ekibi Stromsgodset ile antrenmanlara çıkıyor.

Bolt yeniden sahalara dönüyor

Kariyerinde 8 olimpiyat altını bulunan 31 yaşındaki Jamaikalı atlet, başkent Oslo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Drammen kentinde, Birinci Lig ekibi Stromsgodset'in antrenmanına katıldı.

Erkekler 100 ve 200 metre rekorlarını elinde tutan Bolt'a, 100 metre rekoruna atfen üzerinde "9.58" yazan forma verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için 10 Haziran'da, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda yapılacak yardım maçına hazırlanan Bolt, antrenmana çıkmasıyla ilgili, "Belki kulüp bir şeyler görüp bana şans vermiştir" ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın taraftarı olduğu bilinen Bolt, daha önce de Alman ekibi Borussia Dortmund ve Güney Afrika'dan Sundowns takımı ile antrenmana çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
usain bolt Stromsgodset

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