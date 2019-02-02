Bolu'da bir kadın rüyasında dövüldüğünü gördüğü adamın bakımını üstlendi

Bolu'da oturan evli ve 2 çocuk annesi Hacer Saltan, 7 yıl önce bir gece rüyasında uzaktan tanıdığı Sezai Çetinkaya'nın "Beni dövüyorlar. Gel beni bunlardan kurtar" dediğini gördü. Saltan, durumu eşine anlatarak Çetinkaya'nın yaşadığı Boyabat köyüne gitti. Hacer Saltan burada, oğlunun trafik kazasında ölmesinin ardından gelini ile yaşayan Sezai Çetinkaya'nın darbedilmiş olduğunu gördü. Saltan, Çetinkaya'yı yanına alarak 2 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadığı Sağlık Mahallesi'ndeki evine götürdü. Eşi ve 2 kızı tarafından istenmeyen Sezai Çetinkaya, Saltan Ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Sezai Çetinkaya daha sonra Hacer Saltan'ın girişimleriyle 'vasilik' davası için mahkeme başvurdu. Mahkeme, aile bireylerinin kabul etmediği Sezai Çetinkaya'nın vasiliğini Hacer Saltan'a verdi.

'BAKAMAYIZ DİYE İMZA ATTILAR'

Çetinkaya'ya 7 yıldır kendi babası gibi bakan Saltan, "Sezai amca benim rüyama girdi. Kan bağımız olmasa da uzaktan tanıyorum. Rüyamda 'Hacer beni dövdüler. Beni alın' dedi. Ben rüyadır diye pek umursamadım ama kafama takıldı. Eşimle birlikte yaşadıkları yere gittik. Yüzündeki morlukları gördüm. Zaten gelinine de orada bir şey söylemek istemedim emin olmadığım için. Aldım amcayı buraya getirdim. Arabaya binince bana 'Beni dövdüler. Beni bir daha oraya götürmeyin' diye yalvardı. Önce kızıyla birlikte yaşayan eşinin yanına gittik. 'Bu senin kaç yıllık eşin, birbirinizde emeğiniz var. Al eşine sahip çık' dedim. 'Ben ölüsüne de dirisine de gelmem' dedi. Kızları da 'Bize babalık yapmadı. Sizin olsun' diyerek bakmadı. Yanımızda başına bir şey gelirse sorun yaşarız diye mahkemeye başvurduk. Mahkeme 2 yıl sürdü. 2 yıl içinde akrabaları, ablaları, kızları, hanımı hepsine mahkeme tek tek gitti. Hepsi 'Bakmayız' diyerek imza attı. Mahkeme son olarak huzurevine verecekti. Sezai amca 'Huzurevinde kalmam. Orada kendimi öldürürüm. Ben Hacer ile kalmak istiyorum' dedi. Hakim 'Bakmak ister misin?' dedi. Ben de kabul ettim. Vasi olarak bana verildi" diye konuştu.