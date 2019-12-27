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  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ekiplerden art arda uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ekiplerden art arda uyarı

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Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı, ulaşımı zorlaştırırken bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI

D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.

SİS DE ETKİLİ OLUYOR

Bu arada kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde de kar yağışının yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Kar yağışının etkisini hafta sonu boyunca göstereceği öğrenildi.

(AJANSLAR)


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Anahtar Kelimeler:
Bolu kar yağışı bolu dağı ulaşım

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