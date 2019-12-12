Mynet Trend

Bolu Dağı Tüneli çift yönlü trafiğe kapatıldı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ankara-İstanbul arasından trafik D-100 Karayolu'ndan sağlanıyor.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, içerisinde yapılacak olan yangın hidratlarındaki teknik kontroller nedeniyle saat 14.00’de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine ise Abant gişelerden D-100’e verilerek sağlanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!

Tünelde yapılan çalışmanın saat 15.30’da bitmesi bekleniyor. Bolu Dağı Tüneli içerisinde yapılan çalışma nedeniyle D-100 Karayoluna yönlendirilen araçlar trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, önemli noktalarda herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır olarak bekletiliyor.

Kaynak: İHA

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
Görür görmez koşmaya başladı ama...Görür görmez koşmaya başladı ama...
'Şırıngalı çikolata' üreten firmanın mali işler müdürü konuştu!'Şırıngalı çikolata' üreten firmanın mali işler müdürü konuştu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bolu dağı tüneli trafik

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

BMW satışlarını durduruyor!

BMW satışlarını durduruyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Eşini testereyle parçaladı! Çuvala koyup toprağa gömdü

Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı

Adana'da 5 yaşındaki Ömer otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybetti

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

İBB Ulaşım Kongresi’nde arbede!

İBB kongresinde arbede!

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni zabıta tarafından takip edildiğini sanınca...

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni takip edildiğini sanınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.