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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

17.11.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü ile Dağkent, Kürkçüler, Yaşamkent, Sümer, Yukarısoku, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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