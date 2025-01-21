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Bolu'daki yangın sonrası hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili TFF'den karar

21.01.2025 17:44
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Bolu'daki yangınlarda onlarca can kaybı Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye Futbol Federasyonu bu doğrultuda hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili aldığı kararı duyurdu.

Bolu'daki yangın sonrası hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili TFF'den karar

TFF, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

"TÜM KULÜPLER SAHAYA SİYAH KOL BANDIYLA ÇIKACAK"

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak’ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında şimdiye dek 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı açıklandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın tff
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