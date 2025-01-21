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  4. Tatil için Kartalkaya'ya gitmişlerdi! Eski Orduspor Başkanı ve yazar Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber

Tatil için Kartalkaya'ya gitmişlerdi! Eski Orduspor Başkanı ve yazar Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.01.2025 16:34
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eski Orduspor Başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen'den uzun süredir haber alınamadığı belirtilmişti. Saatler sonra gelen haberle Türkmen ve ailesinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tatil için Kartalkaya'ya gitmişlerdi! Eski Orduspor Başkanı ve yazar Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı yangın çıkmıştı. Saatler süren yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

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OTELDE KONAKLIYORDU

Otelde kalanlar arasında Eski Orduspor Başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen de bulunuyordu.

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NEDİM TÜRKMEN HAYATINI KAYBETTİ

Türkmen'den uzun süredir haber alınamadığı belirtilmişti. Saatler sonra gelen haberle Türkmen'in de hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkmen ile birlikte eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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