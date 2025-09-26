SPOR

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu!

BOLU Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (52), İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, geçen yıl katıldığı Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda 45 yaş üstü kategoride 3'üncü oldu.

ŞAMPİYON OLDU!

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu! 1

Bir yıl önce aldığı dereceyi geliştirmek için spor salonunda, görev harici zamanlarında düzenli olarak antrenmanlarını sürdüren Uygur, İzmir Expo Sport Spor Fuarı'nda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Yarışmaya katılan sporcular ile podyuma çıkan Uygur, jüri değerlendirmesinin ardından seçmelerde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEK...

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu! 2

Uygur, 1,5 ay sonra İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

