Victor Osimhen'den Mario Gomez itirafı! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Victor Osimhen Samsunspor karşılaşmasında 2 gol atmasının ardından Smallie Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. Osimhen'in Wolfsburg dönemine birlikte oynadıkları Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez için söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

''KALMAK İSTİYORUM ÇÜNKÜ ONDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUM''

Victor Osimhen, "Wolfsburg dönemim beklentim gibi olmadı başta. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri. O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. Dedim ki: “Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.” Hâlâ zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim.'' dedi.

''ŞAŞKINA DÖNDÜM...''

Osimhen, ''Antrenmanlara başladığımızda, bu adamı izliyordum; bazı inanılmaz gollerini, topa dokunuşlarını, sahayı nasıl okuduğunu, ofsayt tuzaklarını ve her şeyi… Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı." açıklamasında bulundu.

SAMSUNSPOR MAÇINI ÇÖZDÜ! RÖVAŞATASI GECEYE DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Samsunspor maçında karşılaşmanın 2-0'a geldiği golde kalecinin üzerinden güzel bir aşırtma atan Nijeryalı golcü ardından maçın son dakikalarında skor 2-2'ye gelmişken inanılmaz bir gol attı ve taraftarını sevince boğdu. Bu gol Süper Lig tarihinde unutulmaz goller arasına kendini yazdırdı.