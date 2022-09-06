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Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi

06.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi

Sırbistan'da 10-18 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamlayan Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı, şampiyonaya mehter takımıyla uğurlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun "Grekoromen Milli Takımı'mıza sürpriz uğurlama" başlığıyla sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamlayıp yola çıkan Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı'mıza sürpriz uğurlama düzenlendi. Sabah saatlerinde Bolu'da bulunan kamp merkezinden yola çıkan milli takımımızın güzergahı üzerinde güreşseverler ve mehteran takımından oluşan ekip, millileri alkışlarla Dünya Şampiyonası'na uğurladı."

Videoda, aralarında dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de bulunduğu milli güreşçilerin otobüsten inip, bir süre mehteran takımı ve Türk bayrağı taşıyan güreşseverlerin gösterisini izleyerek alkışladığı, daha sonra araca binen sporcuların uğurlanması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Mehter takımı dünya şampiyonası sürpriz uğurlama

Bolu Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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