SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35), Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.

Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı. DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.

(DHA)

3

1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Kamerun'da ligler tescil edildiKamerun'da ligler tescil edildi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

Yeni transfer formayı giydi

Yeni transfer formayı giydi

Mesut Özil ve F.Bahçe'yi duyurdular

Mesut Özil ve F.Bahçe'yi duyurdular

İlk kez aktif bir sporcu koronavirüsten hayatını kaybetti

İlk kez aktif bir sporcu koronavirüsten hayatını kaybetti

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

Kulüp başkanı istifa etti

Kamerun'da ligler tescil edildi

Kamerun'da ligler tescil edildi

İşte amblemi en güzel olan kulüpler! G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Logosu en güzel kulüp belli oldu!

Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Belarus Ligi'nde koronavirüs şoku

Futbola ara vermeyen tek ligde koronavirüs şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.