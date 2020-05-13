Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın istifa etti

Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı. DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.
(DHA)
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