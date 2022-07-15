YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı:

Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı:

15.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Trafik kurallarına mutlaka uyalım, kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen ve yola çıkmaya hazırlanan sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda ikazlarda bulundu.

Kılıç, gazetecilere, bayram tatili uzun olunca vatandaşların kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere dönmeye başladığını söyledi.

Bolu'da trafiği takip ettiklerini, bayramın başında aldıkları tedbirlerin aynı şekilde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz yine tedbirleri aldı, vatandaşlarımızı hız ve kemer takma konusunda uyarıyorlar." dedi.

Kurban Bayramı'nda tüm tedbirleri "Bayramınız kemerli olsun" mottosu kapsamında planladıklarını anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Buna sürücülerimizin uymasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok şükür Bolu'da trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalarımız yaşandı. Bundan sonraki süreçte de önemli kazamız olmadan vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim gitmelerini arzu ediyoruz. Tüm sürücüleri tekrar uyarıyoruz. Trafik kurallarına mutlaka uyalım, kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım. Sevdiklerimize daha mutlu, huzurlu şekilde ulaşma anlamında bunlar son derece önemli."

Vali Kılıç, trafiğin yoğunluğunu saat saat takip ettiklerini belirterek, "Şu anda da trafikte dönüşlerde sayısal anlamda biraz artış var ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik yoğunluğu çok fazla değil. Trafik akıcı şu anda, yollarımız açık. Polis ve jandarma personeli arkadaşlarımız görevinin başında. Sürücülerden ricamız trafik kurallarına uysunlar. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakaryaspor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyorSakaryaspor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor
GÜNCELLEME - Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bolu dönüş

Bolu Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:28
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:31
Yatsı
22:16
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.