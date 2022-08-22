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Bolu ve Ankara'nın Nallıhan ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

22.08.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu ve Ankara'nın Nallıhan ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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meteoroloji genel müdürlüğü

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