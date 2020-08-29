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Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 29.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir örgütten kaçtı

İçişleri Bakanlığı, bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir'in örgütten kaçtığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütle bağlantılarını kopardı.

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