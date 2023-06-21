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Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

21.06.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Kent merkezindeki bir restoranda yemek yiyen, aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere gitti.

11 kişi müdahalenin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.


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Bolu döner hastane

Bolu Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

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