Bolu'da ahır yangınında 15 buzağı telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 15 buzağı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Sürmeli köyünde Bülent Öztürk'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, büyükbaş hayvanlar kurtarıldı, 15 buzağı telef oldu.

Ahırda bulunan 20 ton buğday ve arpa ile 1500 saman balyası da yandı.

