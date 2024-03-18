Bolu'da çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör tamamen yandı.

İlçeye bağlı Ferüz köyünde, M.Ç'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki katlı ahşap ev ile F.Ç'ye ait iki katlı ahşap eve ve odunluğa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sırasında yaralanarak Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürülen yangında 2 katlı iki ev ile samanlık, odunluk ve evlerin yakınında bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.

