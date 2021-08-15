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Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

15.08.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abant Tabiat Parkı'ndan Bolu istikametine seyreden Arif K. (40) idaresindeki 14 AR 859 plakalı otomobil, Dereceören köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü Arif K, sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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trafik kazası Bolu

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