YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

10.05.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta yürüyen 80 yaşındaki alzaymır hastası Havva Koçak, kaydolduğunu ve evini bulamadığını söyleyerek bir kişiden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adresini hatırlayamayan kadının oğlunun isminin Sönmez Koçak olduğunu öğrendi.

Oğluna sosyal medya hesabından ulaşamayan ekipler, Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hastanelerdeki kayıtları araştırdı.

Hastane kayıtlarındaki telefon numarasından Sönmez Koçak'a ulaşan ekipler, yaşlı kadını ailesine teslim etti.

Koçak, annesinin sık sık evden habersiz çıktığını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Bedensel engelli anne, kızını tek başına büyütüp evlendirmenin mutluluğunu yaşıyorBedensel engelli anne, kızını tek başına büyütüp evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
polis Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:35
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Bolu Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.