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Bolu'da hafif ticari aracın bir öğrenciye çarpma anı kameraya yansıdı

22.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada, 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Bolu'da hafif ticari aracın, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde V.A'nın kullandığı 14 GL 609 plakalı hafif ticari araç, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Ayşe K'ye (10) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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